ترامب يتحدث مع قادة السعودية وقطر والإمارات وأمين "الناتو"

وكتبت المتحدثة باسم في حسابها على منصة "إكس": "تحدث الرئيس مع قادة ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة والأمين العام لحلف ".وتأتي هذه الاتصالات بعد أن شنت وإسرائيل، اليوم السبت، سلسلة من الضربات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة ، وسط تقارير تفيد بوقوع دمار وسقوط ضحايا من المدنيين.في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق عملية "الوعد 4" ردا على العدوان الأمريكي الإسرئيلي الذي استهدف في وقت سابق من اليوم السبت.وهاجمت إيران بالصواريخ والمسيرات الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وسط أنباء عن إصابة مبنى بشكل مباشر.كما استهدفت إيران، بصواريخ باليستية، عدة مواقع في قطر والكويت والبحرين والأردن والإمارات على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران.