ترامب: تعافي الإيرانيين من هذا الهجوم سيستغرق سنوات

وقال وفق موقع "أكسيوس"، " للعمليات في قد يتغير بناء على التطورات على الأرض"، مضيفا "تعافي الإيرانيين من هذا الهجوم سيستغرق سنوات".

ولفت الى أن " فشل المفاوضات وسلوك إيران على مدى عقود كانا سبب إطلاق الضربات عليها".

وتابع ترامب "الإيرانيون اقتربوا من التوصل لاتفاق ثم تراجعوا وفهمت من ذلك أنهم لا يريدون اتفاقا"، كاشفا "أجريت محادثة رائعة مع نتنياهو ونحن على نفس الخط".

وتعرضت إيران، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.