ترامب: لدينا فكرة بشأن القيادة الجديدة والقائد الجديد لإيران

كشف الرئيس الأمريكي ، السبت، أنه لديه فكرة بشأن ما وصفها القيادة الجديدة والقائد الجديد لإيران.



وقال وفق " نيوز"، "متفائل بشأن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على وهو يسير بشكل جيد للغاية".

وأضاف "الهجوم على إيران سيستمر طالما أردنا وألحق ضررا بالغا وشل حركتها تماما وهذا ما كنا نريده"، مردفا "قادة إيرانيون كثر قتلوا في الضربات لكننا لا نعرف كل التفاصيل، لدينا فكرة جيدة جدا بشأن القيادة الجديدة والقائد الجديد لإيران".

وتعرضت إيران، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.