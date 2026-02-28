دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم السبت، وسط مدينة تل أبيب.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي وسط تل أبيب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتعرضت ، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.