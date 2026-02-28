ترامب يعلق على تقارير حول اغتيال المرشد الإيراني: نعتقد الخبر صحيح

قال الرئيس الأمريكي ، اليوم السبت، تعقيبا على تقارير حول اغتيال المرشد الإيراني الأعلى إن هذا الخبر صحيح.



وشدد وفق "إن بي "، على أن "معظم الإيرانية قتلت ومعظم من يتخذون القرارات رحلوا". وأضاف "ألحقنا أضرارا جسيمة بإيران وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء ما تضرر". وتعرضت ، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.