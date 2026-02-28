ترامب يعلن اغتيال السيد خامنئي

أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، عن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى .

وقال في كلمة له، " مات، موت خامنئي ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب بل لجميع الأمريكيين العظماء".

وأضاف "خامنئي لم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا وأنظمة التتبع المتطورة للغاية"، مردفا بالقول "خامنئي لم يكن بوسعه هو والقادة الذين قتلوا معه فعل أي شيء".

وتابع ترامب "هذه هي الفرصة الأكبر للشعب الإيراني لاستعادة وطنه".

وتعرضت ، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.