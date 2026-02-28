إيران تعلن قصف أهداف في الخليج والمحيط الهندي

وقال البيان إن "سفينة تحمل اسم MSP كانت في مهمة لنقل الذخائر إلى سفن أمريكية، تعرّضت لأربع ضربات بطائرات مسيّرة أثناء وجودها في مرسى جبل علي ميناء جبل علي، ما أدى، بحسب البيان، إلى خروجها بالكامل عن الخدمة بعد اندلاع انفجارات متتالية.وأضاف أن قاعدة بحرية أمريكية في منطقة عبدالله المبارك بالكويت تعرضت لأربع صواريخ باليستية و12 طائرة مسيرة، مشيرا إلى "تدمير البنية التحتية الرئيسية" وسقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمريكية، وفق ما ورد في البيان.كما أشار الحرس الثوري إلى استهداف سفينة دعم قتالي من فئة MST كانت تقوم بمهمة تزويد سفن أمريكية بالوقود في ، وذلك بصواريخ إيرانية من طراز "قدر 380".وختم البيان بالتأكيد على أن للحرس الثوري ستواصل عملياتها بالتوازي مع ، متوعدا بمزيد من الهجمات ضد " العدو".