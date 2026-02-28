نفي إيراني لمزاعم ترامب بشأن اغتيال السيد خامنئي

ووصفت المصادر التصريحات بأنها "ادعاءات لا أساس لها من ".

وكان قد زعم في أحدث تصريحاته اغتيال ، إلا أن المصادر الإيرانية أكدت أن هذه المزاعم "غير واقعية ومختلقة"، مشددة على أن المرشد بخير، بحسب .



وأشار بيان متداول إلى أن للرئيس الأمريكي "سوابق طويلة في نشر "، مستشهدا بادعاء سابق حول "سقوط مدينة مشهد" مشهد، والذي تبين لاحقا أنه لا يستند إلى أي وقائع.