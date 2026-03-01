الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء هجوم عنيف على اسرائيل والقواعد الأمريكية

نيوز- دولي

اعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد، عن بدء هجوم عنيف على اسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

ونقلت وسائل اعلامية عن الحرس قوله "بدأنا بهجوم عنيف على الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة".