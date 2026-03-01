بيان استشهاد المرشد الايراني السيد علي الخامنئي

وقال المجلس في بيان تابعته "لقد التحقت الروح السامية لقائد الشعب الإيراني ، وأحرار العالم والأمة الإسلامية، سماحة الإمام الخامنئي (قدس الله نفسه الزكية)، بالملكوت الأعلى، محققاً أمنيته القديمة التي طالما سعى إليها. فبالتأسي بجده العظيم الإمام علي (صلوات الله عليه وسلامه عليهما)، وافت سماحته في شهر رمضان المبارك، ملبياً نداءه السماوي «فزت ورب الكعبة» عند لقائه بساحة الحق الإلهي، بعد أن نهل من رحيق الشهادة العذب في هذا الشهر المبارك".واضاف ان "الشعب الإيراني الصامد، والأمة الإسلامية، وأحرار العالم كافة، يعيشون اليوم حالة من الحزن والأسى جراء هجمات المجرمة والصهاينة الأشرار".واكد "فليعلم الأعداء السفاحون والظلمة الأشقياء على الساحة الدولية، أن ضمائر العالم اليقظة قد وجدت طريقها، وأن هذه الشهادات ـ وإن كانت قاسية ومؤلمة لشعبنا وأممنا الإسلامية ـ إلا أنها لن تزيدهم إلا صموداً وعزيمة. ولا ريب أن استشهاد تلك الشخصية العظيمة سيكون منطلقاً لنهضة كبرى في مسار مكافحة مستكبري العالم".