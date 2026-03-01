استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز وميناء في سلطنة عمان

وقال البحري ، ان ناقلة نفط تم استهدافها على بعد حوالي 5 أميال بحرية من مسندم في ، فيما اشار الى اصابة 4 اشخاص وإجلاء 20 من طاقمها.وفي سياق اخر، اكد الاعلام العماني تعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين، استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل، أدت إلى إصابة عامل وافد، فيما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.