اول تصريح بعد اعلان سلامته.. الرئيس الايراني: اغتيال المرشد اعلان حرب على الشيعة

اعتبر الرئيس الايراني، ، اليوم الاحد، في اول تصريح له بعد اعلان سلامته من الهجمات التي طالت منذ الامس، ان استهداف المرشد الاعلى هو اعلان "حرب على حول العالم".





وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، ان "اغتيال القائد للأمة الإسلامية إعلان صارخ للحرب على ، وخاصة ، في أقصى أصقاع العالم".



واضاف إن "الجمهورية الإسلامية تعتبر الثأر والانتقام من هذه الجريمة التاريخية وآمريها واجباً وحقاً مشروعاً لها وستبذل كل طاقاتها للقيام بهذه المسؤوليات".



وشدد بزشكيان على انه : أؤكد الراسخ وإرادتي التي لا تلين على مواصلة درب هذا الرجل العظيم".

