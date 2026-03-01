Alsumaria Tv
إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
المزيد
العلاقات العامة لمكتب الرئاسة تؤكد سلامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

دوليات

2026-03-01 | 04:00
Alsumaria Tv
العلاقات العامة لمكتب الرئاسة تؤكد سلامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
102 شوهد

السومرية نيوز - دوليات

أعلنت دائرة العلاقات العامة لمكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، سلامة الرئيس مسعود بزشكيان.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان بخير ولم يتعرض لأي أذى".

ونفت بيانات رسمية صدرت أمس، أنباء استشهاد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان في غارة معادية على طهران.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

العلاقات العامة لمكتب الرئاسة تؤكد

سلامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

السومرية نيوز

مسعود بزشكيان

مكتب الرئاسة

سومرية نيوز

السومرية

طهران

إيران

رانية

Alsumaria Tv

رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
Play
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
Play
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
Play
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
Play
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
Play
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
Play
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
Play
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
Play
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
Play
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
Play
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
Play
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
Play
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
Play
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
Play
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
Play
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
Play
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
Play
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
Play
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
Play
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
Play
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
Play
الغيرة العراقية ما تنوصف… تنعاش! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-28
الله بالخير
Play
الله بالخير
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
Play
كلّ خير تساوي مع الغير تلقاه أضعاف! - اللّه بالخير - الحلقة ١١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-28
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28
Play
حي الجهاد - جولة رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-28

السعودية تستدعي السفير الإيراني بعد قصف الخليج
08:30 | 2026-03-01
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
08:03 | 2026-03-01
شظايا صاروخ ايراني توقع نحو 30 قتيلاً ومصاباً في اسرائيل
07:52 | 2026-03-01
بينها العراق.. "لوفتهانزا" تعلق رحلاتها فوق 8 دول حتى 8 آذار
07:50 | 2026-03-01
ايران توجه رسالة للدول العربية
07:46 | 2026-03-01
الكويت.. تذبذب التيار الكهربائي بسبب عمليات القصف
07:44 | 2026-03-01

