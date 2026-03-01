الإعلام الإيراني: اللواء أحمد وحيدي يتولى قيادة الحرس الثوري الإيراني

- دوليات



تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أنباء عن تولي اللواء نائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني مهام قيادة القوات رسميا.





وأكدت "إرنا"، "استشهاد باكبور، إلى جانب كبير مستشاري المرشد الراحل وعلي شمخاني"، فيما أشارت وكالة "الأخبار العاجلة" إلى أن "وحيدي تسلم فور تأكيد اغتيال باكبور".



ويعد اللواء ، المولود في عام 1958، من أبرز الوجوه الأمنية والعسكرية في ، إذ جمع بين خبرة ميدانية عميقة وسيرة أكاديمية رفيعة تشمل درجة في العلوم الاستراتيجية. وتأتي هذه الأنباء عقب استشهاد سلفه اللواء محمد باكبور في الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية في صباح أمس السبت.

وقد شغل منصب أول قائد لـ" " بين عامي 1988 و1997، وتولّى لاحقا حقيبة الدفاع في حكومة ، ثم في حكومة الرئيس الراحل .



وكان المرشد الخامنئي قد عينه نائبا للقائد العام للحرس الثوري في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ 2025، قبيل اندلاع الهجمات بأسابيع.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متسارع في المنطقة، عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية استشهاد المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي خلال هجمات صاروخية أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، والتي أسفرت أيضاً عن استشهاد عدد من كبار الضباط، بينهم محمد باكبور.



وأعلنت طهران الحداد لمدة 40 يوماً، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية المقبلة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة.