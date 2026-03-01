الصفحة الرئيسية
إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
الشيخ نعيم قاسم ينعى السيد الخامنئي ويعلن: المقاومة في لبنان ستواصل الطريق بروحية استشهادية
دوليات
2026-03-01 | 04:55
دوليات
2026-03-01 | 04:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
530 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
أصدر الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، بياناً "تاريخياً" نعى فيه ببالغ الحزن والاعتزاز استشهاد مرشد
الثورة
الإسلامية السيد علي الخامنئي، واصفاً إياه بـ"القائد الإلهي" الذي ختم حياته بأرفع الأوسمة الإلهية في شهر رمضان المبارك.
وقال الشيخ قاسم في البيان: "نُعزي ونُبارك لِصاحب العصر والزمان الإمام المهدي (عج) والأمة الإسلامية، وأحرار العالم، والشعب الإيراني
العظيم
، بالشهادة العظيمة
المباركة
لِقائدنا وولينا الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره) الذي حصل على أعظم أوسمة العزة والإخلاص والمقاومة والتفاني في سبيل الله تعالى وهو وسام الشهادة على طريق
سيد الشهداء
الإمام الحسين (ع)".
وأضاف: "انني واذ أنعى العالم الرباني والقائد الالهي بقلب مثخن بالألم والجراح، ونفس مملؤة بالحزن والوجع، فإنني اشعر في الوقت عينه بالفخر والاعتزاز الكبيرين ان قائد الامة ومرشدها وولي امرها، قد ارتقى إلى رحمة ربه ورضوانه في اعظم الشهور وأفضل الايام شهر رمضان، وهو يقود مسيرة
الجهاد
والمقاومة ضد الطغاة والمتجبرين الامريكيين والاسرائيليين، من أعداء الدين والإنسانية، لينال بذلك الفوز العظيم والشرف الرفيع، اذ ختم حياته الشريفة المباركة، بوسام الشهادة الإلهي".
وأشار الى أنه "لقد عرج ولينا وقائدنا إلى السماء واقفاً صامداً شجاعاً، ومحتسباً أجره على الله تعالى، وقد ترك من بعده عشرات الملايين من عشاق الولاية، ومن القادة الذين سيستمرون في حمل الراية ومتابعة المسيرة، ومن الشعوب التي ستبقى في الميدان تصدح بالإسلام المحمدي الأصيل ونصرة الحق والعمل لتحرير فلسطين والقدس، وبالمقاومة التي تنقذ المستضعفين من نير الاستكبار والاحتلال والتبعية والاستسلام".
ولفت الى أن "يستهدف العدوان الأمريكي الطاغوتي والصهيوني المجرم ولينا وقائدنا وقائد الأمة الإمام الخامنئي (قده) وثلة من القادة والمسؤولين وأبناء الشعب الإيراني الأبرياء، فهذا قمة الإجرام، وهذا الاغتيال هو وصمة عار على جبين البشرية جمعاء، حيث يظلم قتلة
الأنبياء
الصهاينة شعوب العالم باستبداد مدعوم من
الشيطان
الأكبر
أمريكا
، في إطار عدوان آثم وخطير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تُمثله لشرفاء وأحرار العالم ومقاوميه".
وتابع أننا "في
حزب الله
والمقاومة الإسلامية في
لبنان
وكل المؤيدين الداعمين لهذا الخط الخميني الأصيل، سنواصل الطريق بِعزم وثبات وروحية استشهادية لا تعرف الكلل والملل، ولا ترضى الذل، وسنكون دائماً في طليعة
المجاهدين
لِتحرير الأرض والإنسان على نهج
سيد شهداء
الأمة
السيد حسن
نصرالله (قده)".
وبين أنه "سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان، واثقين بنصر الله وتسديده وتأييده (وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)"."، مؤكدا أنه "مهما بلغت التضحيات لن نترك ميدان الشرف والمقاومة ومواجهة الطاغوت الأمريكي والإجرام الصهيوني للدفاع عن أرضنا وكرامتنا وخياراتنا المستقلة".
وأختتم قاسم أنه "باسمي وباسم اخواني في قيادة شورى حزب الله وكل ابناء ومجاهدي حزب الله ومجتمع المقاومة في لبنان، اتقدم بأسمى آيات العزاء والتبريك لِصاحب العصر والزمان (عج) والمراجع العظام والحوزات العلمية والأمة الإسلامية جمعاء وأحرار ومُستضعفي العالم، والإخوة الاعزاء في قيادة الجمهورية الإسلامية ومن رئيس الجمهورية الإيرانية والحكومة والبرلمان والجيش الإيراني وحرس
الثورة
الإسلامية والشعب الإيراني العظيم والعائلة الشريفة والمضحية للسيد القائد، على هذا المصاب العظيم، ونعاهدك سيدي ايها القائد الخامنئي بالثبات على نهجك وخطك، خط الجهاد والمقاومة ومقارعة المستكبرين ونصرة الحق والمستضعفين، بيقين راسخ وعزم لا يلين، حتى تحقيق كل القيم والمبادئ والثوابت، في العزة والكرامة والسيادة والحرية والاستقلال التي أفنيت عمرك الشريف خدمة لها وفي سبيلها".
