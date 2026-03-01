بوتين يعلق على اغتيال المرشد الإيراني السيد الخامنئي

وقال خلال اتصال هاتفي ببزشكيان، إن "استشهاد الخامنئي جريمة متعمدة وعملية قتل وحشية تنتهك معايير الإنسانية والقانون الدولي".وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن، فجر اليوم الأحد، استشهاد المرشد الأعلى آية الله خلال ضربات واسعة استهدفت العاصمة أمس السبت.كما أعلن عن حداد رسمي لمدة 40 يوماً وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 7 أيام، وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهد فيها بالثأر لاستشهاد المرشد الأعلى.