نيران الصراع تصل "مشهد".. استهداف معسكر قرب الحرم الرضوي

ونقلت وكالة أنباء مهر عن مصادر محلية تأكيدها تصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة جراء الهجوم الذي طال المعسكر دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة السلاح المستخدم أو حجم الخسائر البشرية والمادية في الموقع.وفي سياق متصل، كشفت عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات المسلحة عقب سلسلة هجمات استهدفت مدينة ، حيث أكدت الوكالة استشهاد اثني عشر عنصراً من قوات الحرس الثوري الإيراني نتيجة تلك الضربات الجوية المكثفة التي طالت مراكز حيوية في المدينة.ويأتي هذا الاستهداف في إطار موجة واسعة من الغارات التي تنفذها القوات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة ضد أهداف استراتيجية في مختلف المحافظات الإيرانية.وتشير هذه التطورات الميدانية المتسارعة إلى توسع دائرة الصراع لتشمل مدناً ذات رمزية دينية واستراتيجية كبرى مما يعزز التوقعات برد إيراني أوسع نطاقاً في الساعات القادمة تزامناً مع حالة الاستنفار القصوى التي أعلنها وإغلاق المرافق العامة والمراكز التعليمية في عموم البلاد لمواجهة تداعيات هذا الهجوم غير المسبوق.