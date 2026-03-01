الكويت.. تذبذب التيار الكهربائي بسبب عمليات القصف



أعلنت وزارة الكهرباء ، اليوم الأحد، عن انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق.



وذكر بيان للوزارة، ان "انقطاعاً جزئياً للتيار الكهربائي حدث في عدد من المناطق".



وأضافت ان "ذلك جاء جراء تعرض خطوط نقل الطاقة لشظايا مسيرات".