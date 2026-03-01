ايران توجه رسالة للدول العربية

ونشر لاريجاني تدوينة موجهة إلى دولِ المنطقة، جاء فيها: "لسنا بصدد الاعتداء عليكم. لكن حين تُستَخدَم القواعدُ الموجودة في بلدكم ضدّنا، وحين تُنفِّذ الولاياتُ المتحدة عملياتٍ في المنطقة اعتمادًا على قواتها هذه، فإننا سنستهدف تلك القواعد".واضاف "فهذه القواعد ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرضٌ أمريكية".