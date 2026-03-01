بينها العراق.. "لوفتهانزا" تعلق رحلاتها فوق 8 دول حتى 8 آذار

نيوز- دولي

أعلنت شركة "لوفتهانزا"، أكبر شركات الطيران الألمانية، يوم الأحد، أن المجال الجوي سيبقى مغلقاً أمام رحلاتها فوق والأردن والعراق وقطر والكويت والبحرين والدمام في وإيران حتى الثامن من آذار الجاري.

وأوضحت الشركة أنها "لن تسيّر أي رحلات عبر تلك الأجواء، فضلا عن اسرائيل، في ظل التطورات الأمنية الراهنة".