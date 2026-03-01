الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي

وبحسب الصحيفة فان وكالة الاستخبارات الأميركية تعقبت السيد الخامنئي لأشهر، وحصلت على معلومات حول أماكن تواجده وعاداته. وعلمت الوكالة أن اجتماعا لكبار المسؤولين الإيرانيين كان مقررا عقده في مجمع مبان وسط ، صباح السبت، حيث سيكون السيد الخامنئي حاضرا.وأضافت " تايمز"، أن وإسرائيل عدلتا توقيت هجماتهما على بناء على تلك المعلومات، إذ كان من المخطط في الأصل تنفيذ الهجوم خلال الليل.وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية لاحقا مقتل ، وهو ما كان الرئيس الأميركي قد أعلنه سابقا.