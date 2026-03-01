السعودية تستدعي السفير الإيراني بعد قصف الخليج

وشدد نائب وزير الخارجية السعودي ، خلال استدعاء ، على استياء وإدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول ، والرفض القاطع لانتهاك سيادة الدول بما يقوض أمن واستقرار المنطقة.كما أكد أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها.بالمقابل أعلن أمين الإيراني في تصريحات اليوم أن لا تسعى إلى الحرب ولا تعتدي على دول المنطقة وأن القواعد الأميركية في دول المنطقة ليست أرضاً لدول المنطقة بل هي أرض أميركية.