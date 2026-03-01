الرئيس الايراني يحذر الدول العربية والاسلامية: التوسع الاسرائيلي سيطالكم



حذر الرئيس الإيراني ، الأحد، من التوسّع الأميركي الإسرائيلي، مؤكداً انه سيطال جميع الدول الإسلامية "اذا لم تتم مواجهته".



وقال بزشيكان في تصريحات صحفية، إن "ألم استشهاد القائد للثورة الإسلامية سيظل يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلا".



واضاف ث أن "جرائم المجرمين واستشهاد أحباء لن تثني حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أداء واجباتها ومسؤولياتها".