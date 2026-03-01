الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"

نيوز- دولي

اعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن استهداف حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن".

وقال الحرس الثوري في بيان مقتضب تابعته ، "استهدفنا حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" بأربعة صواريخ باليستية".