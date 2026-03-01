الصفحة الرئيسية
إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
المزيد
الخارجية الايرانية: لا حدود لدفاعنا ونهاجم الوجود الأميركي لا دول الخليج
دوليات
2026-03-01 | 09:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
275 شوهد
أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، أن بلاده لا ترى أي قيود أو حدود في إطار الدفاع عن نفسها، مشدداً على أن العمليات العسكرية الإيرانية تستهدف الوجود الأميركي في المنطقة، وليس دول
الخليج
، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وقال عراقجي، في مقابلة مع
قناة الجزيرة
تابعتها
السومرية نيوز
، “لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا”، مضيفاً أن
إيران
بدأت بمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، الأمر الذي دفع القوات الأميركية إلى الشروع بإخلاء بعض مواقعها.
وأوضح أن
طهران
لا تستهدف جيرانها في دول
الخليج
، بل تركز على “الوجود الأميركي في هذه الدول”، مشيراً إلى أن العلاقات مع الدول الواقعة على الضفة الأخرى من الخليج “جيدة ولا توجد مشاكل مباشرة معها”.
وبيّن
وزير الخارجية الإيراني
أنه على تواصل مستمر مع نظرائه في المنطقة لشرح الموقف الإيراني، لافتاً إلى أن بعض الدول “ليست سعيدة” بالهجمات، فيما عبّر بعضها الآخر عن غضبه، لكنه اعتبر أن هذه الحرب “فُرضت على إيران” وهي “من اختيار
الولايات المتحدة
وإسرائيل”، داعياً دول الجوار إلى نقل تذمرها إلى
واشنطن
وتل أبيب.
وفي الشأن الداخلي، كشف عراقجي عن بدء عملية دستورية وتأسيس
مجلس انتقالي
“لتسيير الأمور”، مؤكداً أن الأوضاع في البلاد تسير بنظام وكل شيء متماشٍ مع الدستور.
وأضاف أن تغيير النظام في إيران “مهمة مستحيلة”، وأن غياب القائد أو وفاته “لا يعني تحقيق هذا الهدف”.
وختم بالقول إن بلاده لا تتوقع دعماً من أي طرف، لكنها “قادرة على الدفاع عن نفسها”، مؤكداً أن القوات المسلحة طُلب منها توخي الحذر في تحديد الأهداف داخل دول المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
