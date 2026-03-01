الخارجية الايرانية: لا حدود لدفاعنا ونهاجم الوجود الأميركي لا دول الخليج

وقال عراقجي، في مقابلة مع تابعتها ، “لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا”، مضيفاً أن بدأت بمهاجمة القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، الأمر الذي دفع القوات الأميركية إلى الشروع بإخلاء بعض مواقعها.وأوضح أن لا تستهدف جيرانها في دول ، بل تركز على “الوجود الأميركي في هذه الدول”، مشيراً إلى أن العلاقات مع الدول الواقعة على الضفة الأخرى من الخليج “جيدة ولا توجد مشاكل مباشرة معها”.وبيّن أنه على تواصل مستمر مع نظرائه في المنطقة لشرح الموقف الإيراني، لافتاً إلى أن بعض الدول “ليست سعيدة” بالهجمات، فيما عبّر بعضها الآخر عن غضبه، لكنه اعتبر أن هذه الحرب “فُرضت على إيران” وهي “من اختيار وإسرائيل”، داعياً دول الجوار إلى نقل تذمرها إلى وتل أبيب.وفي الشأن الداخلي، كشف عراقجي عن بدء عملية دستورية وتأسيس “لتسيير الأمور”، مؤكداً أن الأوضاع في البلاد تسير بنظام وكل شيء متماشٍ مع الدستور.وأضاف أن تغيير النظام في إيران “مهمة مستحيلة”، وأن غياب القائد أو وفاته “لا يعني تحقيق هذا الهدف”.وختم بالقول إن بلاده لا تتوقع دعماً من أي طرف، لكنها “قادرة على الدفاع عن نفسها”، مؤكداً أن القوات المسلحة طُلب منها توخي الحذر في تحديد الأهداف داخل دول المنطقة.