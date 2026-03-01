جميعهم اجانب.. مقتل شخص وإصابة 31 جراء الضربات الإيرانية في الكويت



اعلنت ، مقتل شخص واصابة 31 شخصاً جميعهم أجانب جراء القصف الايراني.



وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، أنها استقبلت 32 حالة إصابة في مستشفى العدان، حيث باشرت الفرق الطبية التعامل معها فور وصولها.



من جانبها، أكدت أن التعامل مع تداعيات الحدث الأمني تم وفق خطط وإجراءات دقيقة وتحت إشراف الجهات المختصة ميدانيا، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسلامة الجميع.