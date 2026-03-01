الجيش الأميركي يعلن إغراق سفينة إيرانية في خليج عمان

وقالت القيادة في بيان، "استهدفنا فرقاطة إيرانية وهي تغرق حاليا إلى قاع عند رصيف في تشابهار".واضافت "يجب على أفراد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري والشرطة إلقاء أسلحتهم".