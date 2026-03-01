بريطانيا تعلن إصابة سفينتين بمقذوفين قرب مضيق هرمز

وذكرت الهيئة في بيان أن "الحادث الأول وقع على بعد 17 ميلاً بحرياً ميناء صقر في ، حيث أصيبت سفينة تجارية بمقذوف مجهول أدى إلى نشوب حريق على متنها"، مؤكدة أن "طاقم السفينة تمكن من إخماد الحريق والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات بشرية".وأضاف البيان أن "بلاغاً ثانياً ورد عن وقوع حادث آخر على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال العاصمة العمانية مسقط، إثر استهداف سفينة ثانية بمقذوف أدى إلى نشوب حريق في المحركات".