واشنطن تعلن حصيلة القتلى والمصابين من جنودها بعملية “الغضب الملحمي”

وذكرت القيادة في بيان أن عدداً إضافياً من الجنود تعرّضوا لإصابات طفيفة نتيجة الشظايا.وشنت وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما عنيفا وواسعا على ، بعد أسابيع من تهديد لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.وأتى بدء الهجوم بعد ساعات من إبداء ترمب عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين الطرفين بوساطة عمانية.