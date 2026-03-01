نتنياهو: اصدرنا تعليمات بمواصلة الحملة على إيران

وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية ان "قواتنا تضرب الآن قلب بقوة متصاعدة وستزداد أكثر في الأيام المقبلة"، مبينا "اصدرنا تعليمات بمواصلة الحملة على ".وأضاف "نحن امام أيام عصيبة ونخوض حملة نسخر فيها كامل قوة الجيش الإسرائيلي"، مشيرا الى ان "هدف الحملة على إيران ضمان وجودنا ومستقبلنا".واكد ان "تضافر الجهود مع يتيح لنا توجيه ضربة قاضية للنظام في إيران".