عراقجي أكد للبوسعيدي انفتاح إيران على أي جهود جادة لوقف التصعيد وعودة الاستقرار

وذكرت في خبر تابعته ، ان "وزير الخارجية تلقى اتصالا من نظيره الإيراني أعرب فيه عن التقدير لدور مسقط ومساعيها".وأضافت ان "عراقجي أكد للبوسعيدي انفتاح على أي جهود جادة لوقف التصعيد وعودة الاستقرار"، مشيرة الى ان "البوسعيدي أكد استمرار مسقط في الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للتفاوض".وتابعت ان "البوسعيدي أكد استمرار مسقط في الدعوة للعودة إلى الحوار بما يحقق مطالب جميع الأطراف"، لافتا الى ان "البوسعيدي دعا إيران للتحلي بضبط النفس وتفادي ما من شأنه تقويض علاقات حسن الجوار".