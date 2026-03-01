الرئيس الأمريكي: القيادة الجديدة بإيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك

– دولي

اكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الاحد، ان القيادة الجديدة بإيران ترغب في الحوار.



وأضاف "وافقت على ذلك وسأتحدث معهم".

