الخارجية الفلسطينية تعتذر للعراق عن بيانها بشأن خرائط العراق البحرية
الرئيس الأمريكي: القيادة الجديدة بإيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
دوليات
2026-03-01 | 11:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,496 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الاحد، ان القيادة الجديدة بإيران ترغب في الحوار.
وقال
ترامب
في تصريح لذي أتلانتيك تابعته
السومرية نيوز
، ان "القيادة الجديدة بإيران ترغب في الحوار".
وأضاف "وافقت على ذلك وسأتحدث معهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب: لدينا فكرة بشأن القيادة الجديدة والقائد الجديد لإيران
15:18 | 2026-02-28
رئيس أركان الجيش يلتقي قائد القيادة المركزية الامريكية بالشرق الاوسط ويبحثان ملف "داعش"
14:37 | 2026-01-23
العراق وتركيا يبحثان الأوضاع في سوريا وإيران ويؤكدان على الحوار والتفاهم
08:01 | 2025-12-07
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران
10:43 | 2026-01-23
ترامب
حوار
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
السومرية
دونالد
إيران
الجدي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
محليات
37.5%
10:12 | 2026-02-28
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
10:12 | 2026-02-28
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
دوليات
25.88%
08:03 | 2026-03-01
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
08:03 | 2026-03-01
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
سياسة
24.46%
08:56 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
08:56 | 2026-02-28
اليك الاسعار.. انخفاض طفيف في الدولار
اقتصاد
12.16%
08:32 | 2026-03-01
اليك الاسعار.. انخفاض طفيف في الدولار
08:32 | 2026-03-01
