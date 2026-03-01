الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ثلاث ناقلات نفط بصواريخ

وجاء في البيان رقم 8 لعمليات "الوعد 4" الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري، "نُفذت الموجتان السابعة والثامنة من عمليات "الوعد الصادق 4" قبل ظهر اليوم باتجاه أهداف أمريكية-صهيونية، من خلال رشقات صاروخية متتالية وإطلاق واسع النطاق للطائرات المسيرة".

وأضاف "استُهدفت القاعدة في بالبحرين بـ 4 طائرات مسيرة، مما ألحق أضراراً جسيمة بمراكز القيادة والدعم التابعة لها".

ولفت بيان الحرس الثوري الى "استمرار الهجمات على الأهداف البحرية للعدو المعتدي"، مشيرا الى اصابة "3 ناقلات نفط "مخالفة" تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة ومضيق هرمز بهجمات صاروخية وهي تشتعل الآن".