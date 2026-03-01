الجيش الأمريكي يعلن استهداف منشآت صواريخ إيرانية

أعلن ، اليوم الأحد، عن استهداف منشآت صواريخ باليستية في .

وقالت ، "قاذفات بي 2 قصفت الليلة الماضية منشآت الصواريخ الباليستية الإيرانية المحصنة". الى ذلك، نقلت وكالة "أ. ب" عن مصدر قوله، " الأمريكية تتبعت تحركات القادة الإيرانيين لأشهر".