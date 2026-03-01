ترامب يعلن تدمير تسع سفن للبحرية الإيرانية

​أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، عن تدمير تسع سفن للبحرية الإيرانية.

وقال ترمب في كلمة له، "تم إبلاغي للتو أننا دمرنا وأغرقنا 9 سفن للبحرية الإيرانية".

وأضاف "دمرنا جزءا كبيرا من مقر الإيرانية"، مردفا "سنلاحق بقية السفن الحربية الإيرانية ونغرقها قريبا".

وكان أعلن، اليوم الأحد، عن استهداف منشآت صواريخ باليستية في .