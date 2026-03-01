الصفحة الرئيسية
الخارجية الفلسطينية تعتذر للعراق عن بيانها بشأن خرائط العراق البحرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557507-639079834522997758.jpeg
واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"
دوليات
2026-03-01 | 12:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
628 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
نفت
القيادة المركزية الأمريكية
صحة الأنباء التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني بشأن إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدة أن الصواريخ الإيرانية لم تقترب حتى من محيط السفينة.
وجاء في بيان صادر عن
القيادة العسكرية
الأمريكية عبر منصة "إكس"، أن "حاملة الطائرات
لينكولن
لم تُصب بأي أذى، وأن الصواريخ التي أُطلقت لم تقترب منها حتى"، واصفةً إعلانات الجانب الإيراني في هذا الشأن بأنها "محض افتراء".
وأضاف البيان: "تواصل لينكولن إطلاق الطائرات دعما لحملة
القيادة المركزية الأمريكية
المتواصلة للدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم بأربعة صواريخ باليستية استهدف الحاملة الأمريكية.
وجاء الهجوم بعد ساعات من الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني الأعلى
علي خامنئي
جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف
إيران
أمس السبت.
وردا على ذلك، توعدت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أعداء الأمة، وعلى رأسهم
الولايات المتحدة
والنظام الصهيوني، مؤكدة أنها ستجعلهم يندمون "بقوة وصلابة وبدعم الشعب"، وأن القوات المسلحة ستواصل الطريق الذي رسمه
خامنئي
"حتى آخر قطرة دم وحتى استسلام الأعداء"، وفق ما ورد في نص البيان. كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن الانتقام لاغتيال خامنئي "سيكون ساحقا".
واليوم الأحد، أعلن الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، أن
مجلس القيادة
المؤقت قد بدأ عمله، مؤكدا أن جرائم المجرمين لن تثني الحكومة الإيرانية عن آداء واجباتها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
هجوم صاروخي إيراني على جنوب "إسرائيل"
14:07 | 2026-03-01
الإمارات تعلن غلق سفارتها في إيران وسحب أعضاء بعثتها
13:51 | 2026-03-01
طهران: تجربتنا في التفاوض مع واشنطن مريرة للغاية
13:45 | 2026-03-01
بالصورة.. حفيدة السيد الخامنئي التي استشهدت بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي
13:22 | 2026-03-01
الإمارات.. ثلاث وفيات و58 مصابا جراء الضربات الإيرانية
13:18 | 2026-03-01
دوي انفجارات قوية في طهران
12:52 | 2026-03-01
