واشنطن تنفي إصابة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"

وجاء في بيان صادر عن الأمريكية عبر منصة "إكس"، أن "حاملة الطائرات لم تُصب بأي أذى، وأن الصواريخ التي أُطلقت لم تقترب منها حتى"، واصفةً إعلانات الجانب الإيراني في هذا الشأن بأنها "محض افتراء".وأضاف البيان: "تواصل لينكولن إطلاق الطائرات دعما لحملة المتواصلة للدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم بأربعة صواريخ باليستية استهدف الحاملة الأمريكية.وجاء الهجوم بعد ساعات من الإعلان عن مقتل المرشد الإيراني الأعلى جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف أمس السبت.وردا على ذلك، توعدت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أعداء الأمة، وعلى رأسهم والنظام الصهيوني، مؤكدة أنها ستجعلهم يندمون "بقوة وصلابة وبدعم الشعب"، وأن القوات المسلحة ستواصل الطريق الذي رسمه "حتى آخر قطرة دم وحتى استسلام الأعداء"، وفق ما ورد في نص البيان. كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن الانتقام لاغتيال خامنئي "سيكون ساحقا".واليوم الأحد، أعلن الرئيس الإيراني ، أن المؤقت قد بدأ عمله، مؤكدا أن جرائم المجرمين لن تثني الحكومة الإيرانية عن آداء واجباتها.