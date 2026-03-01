دوي انفجارات قوية في طهران

أفادت بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة .

وتأتي هذه الانفجارات مع تقارير عن إصابة عدة صواريخ لمنطقة شريعتي ومنطقة شمالي المدينة.

وفي السياق، أعلن التلفزيون الإيراني أن بعض الأقسام في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية تعرضت لهجمات أميركية، دون صدور تفاصيل فورية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر.

وذكرت بسماع دوي انفجارات متتالية في مناطق مختلفة بطهران، منها انقلاب، دركه، أمير آباد، إوين نياوران ، شارع ، ساحة رآه اهن.





الى ذلك، أفادت وكالة أنباء مهر، بـ"تفعيل الدفاعات الجوية في "، فيما اشارت وسائل إعلام دولية بتجدد أصوات الانفجارات في طهران وسماع أصوات مضادات أرضية.