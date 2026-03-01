الإمارات.. ثلاث وفيات و58 مصابا جراء الضربات الإيرانية

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها دمرت 20 صاروخا باليستيا مع سقوط 8 صواريخ في البحر وتدمير صاروخين جوالين وتدمير 311 طائرة مسيرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهدافا مدنية، مؤكدة قدرة والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات.وأوضحت أنه منذ بدء الهجوم الإيراني بتاريخ 2026/02/28 تم رصد 165 صاروخا باليستيا تم إطلاقه من باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 152 صاروخا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد صاروخين جوالين اثنين وتدميرهما، ورصد 541 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة، وتسببت بأضرار مادية.وأسفرت الهجمات عن 3 حالات وفاة من الجنسية والنيبالية والبنغلادشية و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، ، البنغلادشية، السيرلانكية، الاذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الارتيرية، والأفغانية، بحسب الوزارة.