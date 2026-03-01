بالصورة.. حفيدة السيد الخامنئي التي استشهدت بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، صورة لحفيدة المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي التي استشهدت بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وذكرت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان " محمدي الكلبايكاني، وهي بعمر 14 شهرًا، وحفيدة السيد علي الخامنئي، استشهدت في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي يوم امس".