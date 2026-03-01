طهران: تجربتنا في التفاوض مع واشنطن مريرة للغاية

صرح تعليقا على إمكانية تسوية الصراع الدائر مع عبر المسار الدبلوماسي، بأن خاضت "تجربة مريرة للغاية" في مفاوضاتها مع .

وقال الوزير الإيراني في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "لقد أجرينا مفاوضات مع مرتين خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفي كلتا الحالتين تعرضنا لهجوم من قِبلهم أثناء سير المفاوضات، وهو ما شكّل تجربة مريرة جدا بالنسبة لنا".

إلى ذلك، ذكرت اليوم الأحد، أن وزير الخارجية تلقى اتصالا من عراقجي، أكد فيه الأخير انفتاح على أي جهود جادة تسهم بوقف التصعيد وعودة الاستقرار، معربا عن تقدير طهران لدور سلطنة عُمان البنّاء ومساعيها الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض.

وحسب الوكالة، نقل عراقجي موقف بلاده الداعي إلى السلام، مشيرا إلى أنّ الهجوم الإسرائيلي- الأمريكي على بلاده كان سببا في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة.

وأكد عراقجي في وقت سابق من اليوم خلال تصريحات أن عملية اغتيال المرشد "ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا"، مشددا على أنه "عمل خطير جدا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي"، مردفا: "لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا".