‏الإمارات تعلن غلق سفارتها في إيران وسحب أعضاء بعثتها

وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته الإمارتية، مساء الأحد، أن القرار يأتي على خلفية "الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية".وأضافت أن "عرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق ".وأكدت أن "هذا القرار يأتي تجسيدا لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي".وتعرضت الإمارات لهجمات إيرانية في إطار الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب ما تقوله .وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تصدي قواتها الجوية والدفاع الجوي في صباح اليوم الثاني للهجوم الإيراني لعشرات الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، فيما أصاب بعضها أهدافا مدنية.