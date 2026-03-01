هجوم صاروخي إيراني على جنوب "إسرائيل"

استهدف هجوم صاروخي إيراني، مساء اليوم الأحد، جنوب "إسرائيل".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "رصد هجوم صاروخي إيراني على جنوب ". وأضافت "صفارات الإنذار تدوي في النقب ووادي عربة ومنطقة "، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، "رصدنا إطلاق صواريخ من على إسرائيل قبل قليل".