ترامب: حققنا العديد من النتائج الجيدة في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، مساء الأحد، عن تحقيق العديد من النتائج التي وصفها بـ"الجيدة" في .

وقال في كلمة له، "حققنا العديد من النتائج الجيدة في أولها التخلص من مجموعة كاملة من القتلة"، بحسب وصفه.

وأضاف "الإيرانيون لم يكونوا مستعدين لوقف أبحاثهم النووية أو التصريح بأنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، مساء اليوم الأحد، عن تدمير تسع سفن للبحرية الإيرانية، كما أعلن عن استهداف منشآت صواريخ باليستية في إيران.