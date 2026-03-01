مسلح يقتل شخصين ويصيب 14 بإطلاق نار في تكساس

قتل شخصان وأصيب 14 آخرون، بإطلاق نار من مسلح يرتدي قميصا يحمل علم في ولاية الأمريكية.



وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، "مسلح يرتدي قميصا يحمل علم يقتل شخصين ويصيب 14 في إطلاق نار بتكساس الأمريكية". من جانبها قالت "أسوشيتد برس، "الإف بي آي يتعامل مع إطلاق النار في بأنه عمل إرهابي محتمل".