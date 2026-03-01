الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة التاسعة من عملياته

وقال الحرس الثوري في بيان له: "تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام " بـ 4 صواريخ كروز"، متابعا: "في أعقاب الهجوم، فرّت حاملة الطائرات الأمريكية من موقع انتشار مهامها باتجاه ".وأكد الحرس الثوري أنه "تم تدمير رادار منظومة "ثاد" (THAAD) التابع لشبكة الدفاع المضاد للصواريخ للكيان الصهيوني في منطقة "الرويس بالإمارات" بشكل كامل، إثر إصابته بصاروخ نقطوي (دقيق) تابع للقوة الجوية والفضائية للحرس الثوري".وأردف: "تعرضت سفينة دعم وتزويد بالوقود تابعة للمجموعة للقصف بأنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة على عمق 700 كيلومتر من ساحل "تشابهار"، مما أدى إلى تعطيلها وخروجها من دائرة العمليات".وأختم قائلا: "لا تزال المنظومات الصاروخية المتقدمة والمضادة للقطع البحرية التابعة للحرس الثوري تطارد الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة".