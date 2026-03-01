التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية مرفوضة ولدول المجلس حق الرد

اعتبر ، اليوم الأحد، أن الاعتداءات الإيرانية على دوله مرفوضة وغير مبررة، مشيرا الى أن لدول المجلس الحق في الرد.

وقالت ، "وزراء خارجية يدينون بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس". وأضافت "وزراء خارجية مجلس التعاون يؤكدون حقهم في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن والاستقرار". كما جاء في بيان وزراء خارجية مجلس التعاون، أن "الاعتداءات الإيرانية مرفوضة وغير مبررة ولدول المجلس الحق في الرد وحماية أمنها".