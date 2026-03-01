صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في "إسرائيل"

دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في مناطق واسعة في "إسرائيل".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بجنوب ووسط ومدينة ".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، بـ"دوي انفجارات قوية في سماء مدينة القدس"، مضيفة "إصابة مباشرة لصاروخ إيراني في مدينة القدس".

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، "نقل عائلات مسؤولين إسرائيليين من مساكنهم إلى مواقع أخرى"، كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن "إصابة 5 أشخاص في الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة في منطقة القدس".