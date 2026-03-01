إيران: قصف أمريكي إسرائيلي يستهدف مستشفى في طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن وإسرائيل شنتا ضربة جديدة استهدفت مستشفى "غاندي" في وسط العاصمة الإيرانية، في هجوم وصفته الوكالة بأنه "جريمة حرب".

وقالت الوكالة في بيان: "ارتكبت وإسرائيل جريمة حرب أخرى وشنوا ضربة على مستشفى ".

وأضافت أن الضربة طالت أيضا مبنى قيادة الشرطة في جنوب ، وأسفرت عن أضرار في مبان سكنية، مشيرة إلى "سقوط ضحايا" دون تحديد عددهم.



وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة "فارس" بشن تل أبيب وواشنطن هجمات استهدفت مستشفى للجيش الإيراني ومبنى تابعا للحرس الثوري في طهران، إضافة إلى مراكز للميليشيات الشعبية ومبان سكنية. وتصر الولايات المتحدة وإسرائيل على أنهما تستهدفان منشآت عسكرية فقط.



