ترامب يدعو الإيرانيين إلى "اغتنام اللحظة" واستعادة بلادهم

دعا الرئيس الأمريكي ، الاثنين، الإيرانيين إلى "اغتنام اللحظة" واستعادة بلادهم، فيما اشار الى أن قادة عسكريين إيرانيين يريدون الحصول على حصانة.

وقال ، "ضربنا مئات الأهداف منها منشآت للحرس الثوري الإيراني وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وأضاف "العمليات العسكرية في ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافنا"، معتبرا ان "النظام الإيراني المسلح بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية سيشكل تهديدا خطيرا لكل أمريكي".

ولفت ترامب الى أن "عددا من القادة العسكريين الإيرانيين يريدون الحصول على حصانة"، مضيفا " ستثأر لقتلاها".

وتابع الرئيس الأمريكي "أدعو الإيرانيين إلى اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، حاثا "الحرس الثوري والجيش والشرطة بإيران على إلقاء السلاح والحصول على حصانة أو مواجهة ".