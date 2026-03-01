الصفحة الرئيسية
LIVE
قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة
ترامب: السعوديون يقاتلون معنا والعملية الحالية ستستمر لأسابيع
دوليات
2026-03-01 | 16:41
دوليات
2026-03-01 | 16:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,580 شوهد
كشف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، أن السعوديين يقاتلون مع بلاده، فيما أعلن أن العملية العسكرية الحالية ستستمر لمدة أربعة أسابيع، وذلك وفق صحيفة ديلي ميل.
وقُتل ثلاثة جنود أمريكيين في القتال، ولم يتم الكشف عن هوياتهم رسميًا حتى الآن.
وقال
ترامب
: "إنهم أناس رائعون، وكما تعلمون، نتوقع حدوث ذلك، للأسف، وقد يتكرر الأمر باستمرار، وقد يحدث مرة أخرى".
وأقر ترامب بأن هذه الخسائر الثلاث هي الأولى خلال ولايته الثانية، إذ تم تنفيذ عملية القبض على الديكتاتور الفنزويلي
نيكولاس مادورو
في كانون الثاني وقصف المنشآت النووية الإيرانية في حزيران دون أي خسائر أمريكية.
وأشار إلى أن "أداءنا كان جيدًا إلى حد كبير"، مضيفًا: "لكنهم أناس رائعون، ولهم سجلات ممتازة، ممتازة حقًا"، كما كشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع
إيران
، مشيرًا إلى أن القتال قد يستمر لأربعة أسابيع أخرى.
وقال: "لطالما كانت عملية تستغرق أربعة أسابيع، وكنا نتوقع أن تستمر أربعة أسابيع أو نحو ذلك"، لطالما كانت العملية تستغرق حوالي أربعة أسابيع، لذا - مهما كانت قوتها، فهي دولة كبيرة، وستستغرق أربعة أسابيع أو أقل، كما أوضح الرئيس.
وقال إنه لم يتفاجأ بأي من نتائج الضربات حتى الآن "لا.... أعتقد أن الأمور تسير وفقًا للخطة. كما تعلمون، باستثناء أننا قضينا على قيادتهم بالكامل - أكثر بكثير مما كنا نتوقع.. يبدو أنهم 48"، أجاب.
وأبقى الرئيس منفتحًا على المزيد من المحادثات مع الإيرانيين، لكنه لم يستطع الجزم ما إذا كانت ستُعقد "قريبًا". "لا أعرف"، أجاب. "إنهم يريدون ذلك، يريدون التحدث، لكنني قلت إنه كان يجب عليكم التحدث الأسبوع الماضي وليس هذا الأسبوع".
وتحدث الرئيس إلى صحيفة ديلي ميل من منتجعه مارالاغو، حيث يقيم منذ أن أمر بالضربات على إيران، وألمح الرئيس إلى أنه سيخاطب الشعب الأمريكي مجددًا.
وأجاب عند سؤاله عما إذا كان سيلقي خطابًا أو يدلي بتصريحات حول الهجمات: "أنا أستعد لذلك"، ولم يحدد موعدًا دقيقًا، وقال: "أنا مع الجنرالات الآن، لأقدم لهم بعض التحديثات، وسأفعل ذلك الآن، سأفعل ذلك مباشرة بعد هذه المكالمة".
وقال الرئيس إنه تحدث يوم الأحد مع قادة
البحرين
والسعودية والإمارات وقطر والأردن و"عدد قليل من الدول الأخرى".
ورداً على أنباء احتمال شن
السعودية
هجمات على إيران بعد استهدافها في البداية، قال الرئيس: "إنهم يقاتلون، إنهم يقاتلون أيضًا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
